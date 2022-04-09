«Боюсь, могут дисквалифицировать пожизненно». Родионенко — о решении GEF по делу Куляка

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась ожиданиями от решения Фонда гимнастической этики (GEF) по делу Ивана Куляка.

Напомним, Куляк в начале марта вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди. Его поступок стал резонансным, так как Куляк делил подиум с украинским спортсменом.

«Я не обольщаюсь в ожидании решения Фонда гимнастической этики. Думаю, что санкции, которые предлагалось наложить на нас, будут реализованы. Если вспоминать первые слушания, то нам было очень неприятно. Люди считают, что действия Куляка не являлись только его инициативой, хотя я в очередной раз заявила тогда, что это было его личное решение.

Я же спросила его сразу, зачем он сделал это. Ваня сказал, что это был его выбор, потому что его тогда в Дохе достали. И я очень боюсь, что Куляка даже могут дисквалифицировать пожизненно», — приводит ТАСС слова Родионенко.

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