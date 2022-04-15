В правительстве назвали сумму, которая выделена для поддержки российского спорта

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, какая сумма будет выделена для поддержки профессионального российского спорта в условиях санкций.



«Минспорт проработал меры по модернизации и созданию новых тренировочных баз. На эти цели из федерального бюджета выделено 800 млн рублей, чтобы сборные могли продолжить тренироваться в том же режиме.



Будет проиндексирован объём средств, выделенных из федерального бюджета организациям во всех субъектах РФ на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», – сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли в рамках обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».