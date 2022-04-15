Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В правительстве назвали сумму, которая выделена для поддержки российского спорта

В правительстве назвали сумму, которая выделена для поддержки российского спорта
Комментарии

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, какая сумма будет выделена для поддержки профессионального российского спорта в условиях санкций.

«Минспорт проработал меры по модернизации и созданию новых тренировочных баз. На эти цели из федерального бюджета выделено 800 млн рублей, чтобы сборные могли продолжить тренироваться в том же режиме.

Будет проиндексирован объём средств, выделенных из федерального бюджета организациям во всех субъектах РФ на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», – сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли в рамках обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022