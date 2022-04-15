В правительстве назвали сумму, которая выделена для поддержки российского спорта

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, какая сумма будет выделена для поддержки профессионального российского спорта в условиях санкций.
«Минспорт проработал меры по модернизации и созданию новых тренировочных баз. На эти цели из федерального бюджета выделено 800 млн рублей, чтобы сборные могли продолжить тренироваться в том же режиме.
Будет проиндексирован объём средств, выделенных из федерального бюджета организациям во всех субъектах РФ на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», – сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли в рамках обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 15 апреля 2022
-
12:09
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:32
-
09:49
- 14 апреля 2022
-
23:40
-
21:51
-
21:38
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
19:43
-
19:38
-
19:31
-
19:04
-
19:02
-
18:41
-
18:22
-
17:45
-
16:34
-
15:34
-
14:28
-
14:02
-
13:55
-
12:58
-
10:56
-
10:00
-
09:34
-
00:34
-
00:16
- 13 апреля 2022
-
23:39
-
23:17
-
19:08
-
12:20