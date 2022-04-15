Винер-Усманова предложила проводить в России аналог Кубку мира по гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о возможном проведении в России международных соревнований. Она предложила организовать турниры, аналогичные Кубкам мира.



«Мы понимаем, на какие политические вызовы мы должны дать ответ в спорте высших достижений. Комплекс мер требует проведения незамедлительных расчётов. Мы бы хотели выступить с инициативой проведения в России уже с апреля этого года альтернативных серий международных соревнований, аналогичных Кубкам мира, и назвать их Кубками России с иностранными участниками, которые с удовольствием будут приезжать на наши турниры, уже дали подтверждение. По понятным причинам — не первым составом.



В министерстве спорта говорят, что финансирование таких турниров невозможно, так как нет основного состава команд из-за рубежа, что не предусмотрено законом, также нам необходимо увеличение соревнований минимум в два раза. Для этого необходимы обязательно финансирование и поддержка для мотивации спортсменов, лишённых возможности участия в официальных соревнованиях, необходимо финансовое содействие Министерства спорта России. В частности, выделение средств на организацию, проведение турниров в сотрудничестве с региональными министерствами спорта, создание призового фонда, аналогичного международным турнирам, а также выделение средств для командирования спортсменов из других стран», — сказала Винер-Усманова на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Новость по теме Ирина Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики