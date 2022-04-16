Нагорный высказался о решении немецких клубов разорвать контракты с российскими гимнастами
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Олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о том, что клубы немецкой Бундеслиги приняли решение разорвать контракты с российскими гимнастами из-за сложной политической ситуации.
«Насколько я понимаю, только с одним российским спортсменом контракт с Бундеслигой остаётся в силе — это Владислав Поляшов. Со всеми остальными контракты разорвали. Может быть, для нас сейчас откроются другие направления — в Италию, во Францию. Может быть, там у нас получится выступать. Пока я ещё не думал об этом», — сказал Нагорный журналистам в микст-зоне чемпионата России в Казани.
Никита Нагорный. Как в России появилась мировая звезда в спортивной гимнастике:
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