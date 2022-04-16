Сергей Карякин: мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации

Российский гроссмейстер и болельщик футбольного «Спартака» Сергей Карякин нашёл схожими ситуации, в которых оказались он сам и его любимый клуб.
Из-за ситуации на Украине «Спартак» лишился возможности продолжить борьбу за победу в Лиге Европы. Отстранение Карякина от участия в соревнованиях за поддержку позиции России распространяется и на турнир претендентов, куда он отобрался по спортивному принципу.
«Да, «Спартак» также попал под спортивные санкции. Ситуация сложная. Надеюсь, что команде и новому тренеру (итальянцу Паоло Ваноли) удастся из неё выбраться. Я просто обалдел, когда узнал об этом решении. Мне на самом деле было обидно — болеешь за команду, желаешь ей удачи, она выходит из группы, а её вдруг так наказывают. Мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации. Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию», — приводит слова Карякина «РИА Новости».
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