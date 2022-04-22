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Организаторы ЧМ по снукеру объяснили, почему не разрешили игроку использовать флаг Украины

Организаторы ЧМ по снукеру объяснили, почему не разрешили игроку использовать флаг Украины
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В Мировом туре снукера, являющегося организатором чемпионата мира, проходящего в Шеффилде (Англия), прокомментировали резонансную историю с английским снукеристом Джеком Лисовски. Ранее он пожаловался, что ему не разрешили разместить украинский флаг на своей жилетке. Лисовски является выходцем из Украины. По словам снукериста, организаторы сообщили ему, что он может использовать лишь свой национальный флаг.

«Будучи международным спортом, мы всегда применяли политику нейтральности. В связи с этим наша политика заключается в том, чтобы не позволять использовать наш спорт в качестве политической платформы.

Мы против происходящего на Украине, против любых форм насилия. Наши мысли и молитвы с людьми, которые страдают в результате конфликта на Украине», — говорится в заявлении тура.

Главные звёзды снукера — кто они?

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