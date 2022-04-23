Кабаева: от внутренних соревнований российская художественная гимнастика только выиграет

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поддержала введение изменений в правилах художественной гимнастики.

«Я очень рада, что это происходит. Новые сегодняшние правила делают стандарты простыми, не раскидывают талант гимнастки. Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

По появившейся информации, в период с 2022 по 2024 год будет снято ограничение на количество элементов трудности тела и предмета, а также включено поощрение новых трудностей тела и оригинальность элементов предмета. Также в программу будут включены упражнения без предмета для исполнения в платье или костюмах для показательных выступлений.