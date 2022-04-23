Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кабаева: от внутренних соревнований российская художественная гимнастика только выиграет

Кабаева: от внутренних соревнований российская художественная гимнастика только выиграет
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поддержала введение изменений в правилах художественной гимнастики.

«Я очень рада, что это происходит. Новые сегодняшние правила делают стандарты простыми, не раскидывают талант гимнастки. Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

По появившейся информации, в период с 2022 по 2024 год будет снято ограничение на количество элементов трудности тела и предмета, а также включено поощрение новых трудностей тела и оригинальность элементов предмета. Также в программу будут включены упражнения без предмета для исполнения в платье или костюмах для показательных выступлений.

Новость по теме
Ирина Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022