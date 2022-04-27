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Ронни О’Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру

Ронни О’Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру
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Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Англия).

Шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан встретился с шотландцем Стивеном Магуайром (40), до этого на стадии 1/8 обыгравшим седьмого номера мирового рейтинга китайца Чжао Синьтуна. Победу со счётом 13:5 одержал О’Салливан.

В полуфинальном матче О’Салливан встретится с победителем противостояния между соотечественником Джеком Лисовски (14) и четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом (6).

Ранее в интервью Хиггинс заявил, что на проходящем ЧМ О’Салливан показывает лучшую игру в карьере.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/4 финала

Ронни О’Салливан (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 13:5.

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