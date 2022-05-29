Гандболистка Анна Вяхирева рассказала, планирует ли продолжать карьеру

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева рассказала, планирует ли продолжать карьеру.

После Олимпийских игр в Токио спортсменка взяла паузу и вернулась на площадку только в середине сезона, который завершился сегодня для ростовской команды золотыми медалями чемпионата России.

«Я не знаю, как можно предсказать такие моменты. Как можно говорить о будущем? Сейчас ситуация очень непонятная, я в принципе ничего не могу сказать по поводу следующего сезона. Как я сказала до этого, хочу, чтобы это длилось как можно дольше. Больше всего хочу дальше получать этот адреналин от гандбола. А как всё сложится – увидим», — сказала Вяхирева на пресс-конференции.

Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года.