Глава ФФР раскритиковал Европейскую конфедерацию фехтования за отстранение Позднякова

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал отстранение Станислава Позднякова от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ).

«Я не был на конгрессе, который вдруг состоялся онлайн, потому что прилетел в Швейцарию. Хотя через 15 дней будет обычный конгресс в Анталье. Зачем такая торопиловка нужна, я не понимаю. Для чего отстранили? Станет лучше? Точно нет. Станут они богаче? Точно нет. Для меня Европейская конфедерация — это пустое место.

Приходят в 2005 году наши победители в конфедерацию — началась новая жизнь. До этого об этой конфедерации даже никто не слышал. Поздняков там с 2016 года: финансирование хорошее. Каждый год конфедерация имела достаточно крупные капиталы, чтобы проводить какие-то мероприятия и иметь нормальный офис. Сейчас вернутся к началу 2000-х. Поздняков уже сам понял, что с этими людьми не по пути», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.