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Глава ФФР раскритиковал Европейскую конфедерацию фехтования за отстранение Позднякова

Глава ФФР раскритиковал Европейскую конфедерацию фехтования за отстранение Позднякова
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал отстранение Станислава Позднякова от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ).

«Я не был на конгрессе, который вдруг состоялся онлайн, потому что прилетел в Швейцарию. Хотя через 15 дней будет обычный конгресс в Анталье. Зачем такая торопиловка нужна, я не понимаю. Для чего отстранили? Станет лучше? Точно нет. Станут они богаче? Точно нет. Для меня Европейская конфедерация — это пустое место.

Приходят в 2005 году наши победители в конфедерацию — началась новая жизнь. До этого об этой конфедерации даже никто не слышал. Поздняков там с 2016 года: финансирование хорошее. Каждый год конфедерация имела достаточно крупные капиталы, чтобы проводить какие-то мероприятия и иметь нормальный офис. Сейчас вернутся к началу 2000-х. Поздняков уже сам понял, что с этими людьми не по пути», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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