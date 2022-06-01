Поздняков — об отстранении с поста ЕКФ: истерическое решение. Не путать с историческим

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ему бессмысленно оспаривать решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) досрочно лишить его полномочий главы организации.

«Вы же понимаете, что это бессмысленно. Не путайте это истерическое решение с историческим.

То количество обратной связи, которое я получил от широкой европейской фехтовальной общественности, полностью дезавуирует принятое Европейской конфедерацией фехтования решение. Для меня это гораздо важнее, чем пост, который я занимал. Я уверен, что российское фехтование триумфально вернётся в большую фехтовальную семью», — приводит слова Позднякова ТАСС.

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