Видео: Никита Нагорный сыграл хит Макса Коржа на фортепьяно

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, в настоящий момент готовящийся к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге, похвастался навыками игры на фортепьяно.

Спортсмен наиграл мотив известной песни «Горы по колено» белорусского певца и автора песен Макса Коржа.

«Что за мелодия?» – написал гимнаст в социальных сетях.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Нагорного.

Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Также россиянин завоевал бронзовые медали в многоборье и в соревнованиях на перекладине. Помимо этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.