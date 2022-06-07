Илья Иванюк установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту
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Россиянин Илья Иванюк одержал победу на Мемориале братьев Знаменских — первом старте Недели легкой атлетики, проходящей в Москве.
Иванюк преодолел планку на высоте 2 метра 34 сантиметра, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место занял Матвей Рудник (2,23 м), третьим стал Никита Анищенков (2,20 м).
Иванюк одержал победу, став единственным, кто преодолел высоту 2,26 м. Оставшись один в секторе, он со второй попытки взял 2,30 м, а затем с первой – 2,34 м. Также Иванюк попытался прыгнуть на 2,38 м, что превышает его личный рекорд (2,37 м), но после первой неудачной попытки не стал продолжать.
29-летний Иванюк — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, чемпион России 2020 года.
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