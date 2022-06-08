Никита Нагорный готов завершить карьеру в случае непопадания на Олимпиаду-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что завершит карьеру в случае непопадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) из-за международного бойкота.

«Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, я думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать. Но важно, в каком ключе они могут это сказать: сто процентов всё, и это никак юридически не оспорить, или всё это будет под вопросом. Я всё равно хожу в зал и поддерживаю физическую форму. Для того чтобы собрать комбинации и выступить на соревнованиях, мне нужно четыре месяца, полгода максимум», – приводит слова спортсмена издание «РИА Новости Спорт».

Никита Нагорный является победителем командного первенства на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Помимо золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине.

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