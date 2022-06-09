Поздняков: ОКР будет сотрудничать с теми, кто стремится наводить мосты, а не разрушать их

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении не допустить ОКР к участию в предстоящей Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Стало ли решение ЕОК неожиданностью? Честно говоря, я впервые вижу столь серьёзные отличия в риторике МОК и действиях ЕОК. Международный олимпийский комитет пытается сохранить целостность олимпийского движения, а у коллег из ЕОК, как мы видим, совсем другой подход. В любом случае Олимпийский комитет России не позволит собой манипулировать, будем сотрудничать с теми, кто стремится наводить мосты, а не разрушать их. Олимпийский комитет России будет поддерживать все инициативы, направленные на достижение мира, дружбы и базовых олимпийских ценностей», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.