Губерниев стартовал с веслом, Глушаков пытался догнать Нагорного. Фото со звёздного забега

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский ожидаемо выиграл звёздный забег на 100 м в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Результат лидера – 12,38 секунды. Конкуренцию Борзаковскому сумел составить только победитель Игр-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный, ставший вторым (12,53). Третий результат показал олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков (13,32).

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сначала сделал фальстарт, а затем пропустил вперёд всех соперников, финишировав практически пешком (38,53). Раньше его завершил забег даже олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, бежавший в кигуруми (15,57).

Лучшие кадры со звёздного забега — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В забеге также приняли участие двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд (13,48), футболист Денис Глушаков (14,62) и баскетболист Алексей Саврасенко (17,11).

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный прокомментировал свой результат в звёздном забеге на Неделе лёгкой атлетики в Москве.



«Я в шоке. Впервые заверяю своё время на стометровке. Я сам себя даже удивил. Я у Юры (Борзаковского. — Прим. «Чемпионата») спрашиваю: как нужно? Он говорит: «Просто беги быстро». У нас немножко по-другому: нужно медленно разгружаться, потом ускориться и потом только прыгнуть. Проиграть олимпийскому чемпиону в его виде спорта — это, наоборот, честь. Впервые в жизни стартовал с колодок? Да. Просто не боялся, было непонятно, как всё делать. Это круто. Я пробую себя в разных видах спорта. У меня буквально 30 секунд назад появилась идея: возможно, я смогу подготовиться так, чтобы выполнить мастера спорта. Вот это заявка уже. Идём за рекордом», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.