Юлия Ефимова выложила яркое селфи в оранжевых тонах. Фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. Спортсменка выложила селфи в оранжевых тонах.
«Настроение», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Ранее Ефимова показала фото в купальнике на фоне водопада в Калифорнии.
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 16 июня 2022
-
08:00
-
07:43
- 15 июня 2022
-
17:56
-
13:44
-
13:16
-
13:04
-
11:32
-
10:10
-
09:43
-
07:33
- 14 июня 2022
-
23:39
-
22:31
-
21:28
-
20:32
-
19:27
-
19:21
-
18:39
-
10:41
-
09:33
- 13 июня 2022
-
23:07
-
22:33
-
19:50
-
19:14
-
15:50
-
14:16
-
12:44
-
11:36
-
10:33
-
08:23
-
08:12
- 12 июня 2022
-
23:54
-
23:37
-
22:36
-
19:34
-
18:52