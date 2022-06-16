Юлия Ефимова выложила яркое селфи в оранжевых тонах. Фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. Спортсменка выложила селфи в оранжевых тонах.

«Настроение», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Ефимова показала фото в купальнике на фоне водопада в Калифорнии.

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