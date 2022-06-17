Источник: «Бухарест» предлагает Анне Вяхиревой самую высокую зарплату в женском гандболе

Гандбольный «Бухарест» намерен в это межсезонье заключить контракт с правой полусредней «Ростов-Дона» олимпийской чемпионкой Анной Вяхиревой. Румынский клуб предлагает россиянке ежемесячную зарплату в € 20 тыс., сообщает Fanatik.

€ 20 тыс. – это самая высокая зарплата в женском гандболе. Столько же зарабатывает в команде Кристина Нягу. Ставки остальных звёзд ниже: Грас Заади — € 18 тыс., Крина Пинтя — € 14 тыс., Калидьяту Ньякате — € 12 тыс.

По информации источника, основным конкурентом румынского клуба в борьбе за Вяхиреву является недавний победитель женской Лиги чемпионов норвежский «Кристиансанд». Но главный козырь «Бухареста» – как раз зарплата. Но если Вяхиреву всё же не удастся убедить, руководство команды хочет обратиться к Валерии Масловой из ЦСКА.