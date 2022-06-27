Федерация гандбола России планирует организовать матчи с командами из Латинской Америки

После соглашения с Китайской федерацией гандбола Федерация гандбола России рассматривает вариант организации матчей с командами из Латинской Америки. Об этом сообщил гендиректор ФГР Лев Воронин.
«Какова ситуация с еврокубками? А у нас их нет сегодня. Международная деятельность почти остановилась. Пытаемся что-то организовать в рамках нашего соглашения с Китайской федерацией гандбола, также, возможно, договоримся с кем-то из Латинской Америки. Что касается еврокубков, нынешняя ситуация не дает какого-то понимания о том, когда мы будем туда допущены. Но я очень рад за федерацию дзюдо, это крутой прецедент, который важен для нашей страны. Надеюсь, что вслед за этим будут и другие примеры, в том числе в гандболе», — приводит слова Льва Воронина «РИА Новости Спорт».
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