Ян Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов за тур до его окончания, рассказал, какие партии были для него самыми трудными. Он выделил партии чёрными фигурами с Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной.
«Самые трудные партии — когда играешь с сильным конкурентом, который белыми фигурами пытается тебя обыграть, догнать. В меньшей степени партия с Хикару, хотя там была очень тяжёлая позиция. В большей степени партия с Фабиано, поскольку у него была интересная заготовка. Там пришлось очень тяжело работать с доской. Всё закончилось хорошо, но могло закончиться иначе», — рассказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу ChessComRu.
Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.
Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП:
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