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Ян Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов

Ян Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов за тур до его окончания, рассказал, какие партии были для него самыми трудными. Он выделил партии чёрными фигурами с Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной.

«Самые трудные партии — когда играешь с сильным конкурентом, который белыми фигурами пытается тебя обыграть, догнать. В меньшей степени партия с Хикару, хотя там была очень тяжёлая позиция. В большей степени партия с Фабиано, поскольку у него была интересная заготовка. Там пришлось очень тяжело работать с доской. Всё закончилось хорошо, но могло закончиться иначе», — рассказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу ChessComRu.

Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.

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