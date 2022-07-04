Помощник Карлсена оценил вероятность игры Магнуса с Яном Непомнящим

Даниил Дубов, русский помощник Магнуса Карлсена, ответил на вопрос, как он оценивает вероятность того, что Магнус согласится сыграть с Яном Непомнящим.

«Не хочется заниматься гаданием на кофейной гуще, подозреваю, что и сам Магнус пока не знает точного ответа на этот вопрос», – сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.



Напомним, на данный момент неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа. В случае отказа согласно регламенту Непомнящий сыграет за титул чемпиона мира с шахматистом, который займёт второе место на Турнире претендентов — 2022.