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Тренер прыгунов в воду заявила о возможном дефиците современных трамплинов в России

Тренер прыгунов в воду заявила о возможном дефиците современных трамплинов в России
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева призналась, что российских прыгунов может ожидать дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками снарядов в страну.

«Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причём начали заниматься этим ещё до начала спецоперации, но всё продвигается очень медленно. Один трамплин, на котором можно проводить соревнования, стоит 1 млн 400 тыс. рублей, и пока нам даже не удаётся оплатить оборудование», — сказала Моисеева в интервью RT.

По словам тренера, проблемы с качественными досками можно наблюдать даже в таком высококлассном центре, как пензенский.

«Если вы заметили, Никита Шлейхер выполнял прыжки из задней стойки с одного трамплина, а прыжки с разбега — с другого. Это говорит о том, что качество доски не позволяет спортсмену полностью раскрыть себя. Хотя на озере Круглое, где проводился заключительный сбор, Никита, как и Евгений Кузнецов, показывали прыжки высочайшего качества, с которыми можно бороться за медали чемпионата мира», — добавила Моисеева.

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