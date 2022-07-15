Тренер прыгунов в воду заявила о возможном дефиците современных трамплинов в России

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева призналась, что российских прыгунов может ожидать дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками снарядов в страну.
«Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причём начали заниматься этим ещё до начала спецоперации, но всё продвигается очень медленно. Один трамплин, на котором можно проводить соревнования, стоит 1 млн 400 тыс. рублей, и пока нам даже не удаётся оплатить оборудование», — сказала Моисеева в интервью RT.
По словам тренера, проблемы с качественными досками можно наблюдать даже в таком высококлассном центре, как пензенский.
«Если вы заметили, Никита Шлейхер выполнял прыжки из задней стойки с одного трамплина, а прыжки с разбега — с другого. Это говорит о том, что качество доски не позволяет спортсмену полностью раскрыть себя. Хотя на озере Круглое, где проводился заключительный сбор, Никита, как и Евгений Кузнецов, показывали прыжки высочайшего качества, с которыми можно бороться за медали чемпионата мира», — добавила Моисеева.
- 15 июля 2022
-
17:39
-
16:58
-
16:27
-
15:47
-
14:58
-
12:43
-
11:24
-
11:24
-
08:04
-
07:56
-
01:00
-
00:29
- 14 июля 2022
-
20:56
-
19:51
-
19:34
-
18:32
-
14:21
-
13:17
-
13:01
-
12:41
-
12:23
-
10:36
-
10:24
- 13 июля 2022
-
21:50
-
21:09
-
20:57
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
18:30
-
17:27
-
16:15
-
13:50
-
13:39
-
13:36