Украинская легкоатлетка Левченко: весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прослезилась во время интервью после неудачного выступления в квалификации чемпионата мира по лёгкой атлетике и прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

«То, что происходит, совсем не нормально, но некоторые из российских спортсменов живут так, как будто ничего не произошло. Думаю, весь мир обыграет Россию. Нашей стране и миру нужно что-то делать. Пожалуйста, помогите нам», — приводит слова Левченко Dagbladet.

24-летняя спортсменка не смогла пробиться в финальную стадию соревнований по прыжкам в высоту. В квалификации она преодолела высоту 1,90 метра с третьей попытки, но рубеж в 1,93 метра ей не покорился. Левченко заняла 15-ю строчку в протоколе. В финал вышли только 10 сильнейших.

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