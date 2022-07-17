Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинская легкоатлетка Левченко: весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам

Украинская легкоатлетка Левченко: весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам
Комментарии

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прослезилась во время интервью после неудачного выступления в квалификации чемпионата мира по лёгкой атлетике и прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

«То, что происходит, совсем не нормально, но некоторые из российских спортсменов живут так, как будто ничего не произошло. Думаю, весь мир обыграет Россию. Нашей стране и миру нужно что-то делать. Пожалуйста, помогите нам», — приводит слова Левченко Dagbladet.

24-летняя спортсменка не смогла пробиться в финальную стадию соревнований по прыжкам в высоту. В квалификации она преодолела высоту 1,90 метра с третьей попытки, но рубеж в 1,93 метра ей не покорился. Левченко заняла 15-ю строчку в протоколе. В финал вышли только 10 сильнейших.

Новость по теме
Украинки Могучих и Геращенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на ЧМ
Новость по теме
Украинская легкоатлетка Могучих: не хочу соревноваться с русскими
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022