Анжелика Сидорова установила лучший результат сезона в мире на чемпионате Москвы. Видео

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, чемпионка мира 2019 года российская легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы в прыжках с шестом с лучшим результатом сезона в мире – 4,86 метра.

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Накануне новой чемпионкой мира в прыжках в высоту стала американская легкоатлетка Кэти Нажотт. На соревнованиях в Юджине (штат Орегон, США) она покорила высоту в 4,85 метра, опередив соотечественницу Сэнди Моррис по числу попыток. Из оставшихся участниц планку на высоте 4,80 метра покорила только австралийка Нина Кеннеди, ставшая бронзовым призёром.

Российские легкоатлеты не были допущены до участия в чемпионате мира даже в нейтральном статусе. Как и их соотечественники в большинстве видов спорта, они отстранены от участия в крупных международных турнирах, включая первенство планеты.