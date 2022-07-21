Кастер Семеня провалила квалификацию на дистанции 5000 м на ЧМ и не сумела выйти в финал

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня не сумела пройти квалификацию и попасть в финальный забег на 5000 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США).



В предварительном забеге южноафриканка финишировала 13-й из 16 участниц, показав результат 15:46.12 и почти на минуту отстав от победительницы забега, эфиопки Гудаф Цегай. Для попадания в финал напрямую ей необходимо было занять место не ниже пятого.



Это было первое выступление Семени на чемпионатах мира с 2017 года. От участия в ЧМ-2019 она была отстранена из-за новых правил World Athletics, согласно которым легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 метров до мили (приблизительно 1610 метров), должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

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