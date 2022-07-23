Барьеристка Сидни Маклафлин рассказала, что помогло ей побить мировой рекорд на ЧМ в США

Олимпийская чемпионка из США Сидни Маклафлин прокомментировала победу на домашнем чемпионате мира в беге на 400 метров с барьерами. Маклафлин установила новый мировой рекорд (50,68), побив своё предыдущее достижение почти на секунду.



«Время совершенно удивительное, бег становится всё быстрее и быстрее. Я ускоряюсь. Очень рада, что всё сошлось. Было совершенно нереально, потому что моя семья была на трибунах. Для меня это было очень важно после Токио, когда никого не было, это как бы компенсация. Знала, что если дома просто буду сохранять ритм и темп, смогу это сделать, так и случилось.

Уровень в беге на 400 метров с барьерами, безусловно, повышается. У нас есть целая группа девушек, которые готовы вывести наш вид на новый уровень, мы видим, что скорости повышаются.

Это на самом деле невероятное время для чемпионата мира. Нужно будет спросить моего тренера о нашей следующей цели. Он командует. Я не радуюсь, пока работа не сделана, пока не завершён последний забег, остаюсь сосредоточенной. Рада быть здесь, но нужно сохранять концентрацию.

Здесь мои друзья, моя семья, я нахожусь в том же часовом поясе, что и в Лос-Анджелесе. Всё это вместе взятое, еда, с которой знакома. Всё это помогло мне показать это время. Очень рада, что есть возможность выступать перед этими прекрасными зрителями», — приводит слова Маклафлин Daily Mail.