Машина наехала на ногу велогонщицы после финиша. Водитель потребовал убрать камеры

Неприятный инцидент произошёл после финиша пятого этапа женской веломногодневки «Тур де Франс». Гонщица норвежской команды Uno-X Pro Cycling Team Мие Бьорндал Оттестад давала интервью национальным СМИ, когда ей на ногу наехала машина сопровождения французской команды Arkea-Samsic. От боли 25-летняя спортсменка ужасно закричала и не сразу смогла освободить ногу.
При этом водитель машины Arkea-Samsic быстро вышел, первым делом потребовал выключить камеры и лишь затем произнёс: «Сожалею».
По словам очевидцев, машина Arkea-Samsic продолжала движение в микст-зоне, несмотря на то что там явно не было достаточно места для проезда автотранспорта. Водитель привлёк внимание фотографа, чтобы тот его пропустил, а спортсменку «заметил», лишь когда она закричала.
«Мы беседовали о гонке, и вдруг подъезжает машина и наезжает на мою и ногу. Я запаниковала, это довольно больно. Сейчас немного больно, но я приложу лёд. Держу пари, что до завтра всё пройдёт», — приводит слова Оттестад NRK.
Оттестад отделалась синяками и ссадинами и приняла участие в прошедшем сегодня шестом этапе.
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