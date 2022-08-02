Анжелика Сидорова — о рекордном прыжке: если цели нет, то без разницы, какой результат

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Чебоксарах.

Сидорова во второй раз за лето обновила лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 4,91 метра, что также является рекордом чемпионатов России. Предыдущий лучший результат сезона в мире Сидорова установила 19 июля на чемпионате Москвы (4,86).

«Оба прыжка примерно одного и того же уровня, эмоции те же самые. Понятно, что 4,91 выше, но если цели нет, то без разницы, какой результат.

Почему не стала прыгать пять метров? Когда выплёскиваешься эмоционально, смысла нет пробовать. В нынешнем сезоне вряд ли буду.

Ни на что сегодня не рассчитывала, потому что… всё понятно. Конечно, довольна результатом, но прыжок даже не самый лучший получился, от этого то ли радостно, то ли грустно. Не знаю, что и сказать», — приводит слова Сидоровой ТАСС.

Чемпионка мира – 2019 Сидорова была лишена возможности отстоять свой титул на первенстве планеты 2022 года из-за отстранения российских спортсменов в связи с ситуацией на Украине.