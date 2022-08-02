Сидорова побила рекорд Исинбаевой в прыжках с шестом на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, чемпионка мира – 2019 Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Для победы Сидоровой оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 4,70 метра. Единственной соперницей Анжелики с высоты 4,55 метра была Полина Кнороз. Она не сумела преодолеть 4,70 с первой попытки, как Сидорова, перенесла две попытки на 4,75, но не сумела преодолеть планку.
Сидорова уже в ранге чемпионки России – 2022 со второй попытки преодолела планку на высоте 4,85 метра и с третьей — 4,91. Ранее рекорд чемпионатов России равнялся 4,90 метра и с 2016 года принадлежал Елене Исинбаевой.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Шест. Женщины. Чебоксары
1. Анжелика Сидорова – 4,91.
2. Полина Кнороз – 4,65.
3. Елизавета Бондаренко – 4,45.
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