Немец Рингер завоевал золото в марафоне на ЧЕ. У Израиля — второе и третье места

Сегодня, 15 августа, в утренней программе был разыгран первый комплект наград у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Определилась тройка призёров в марафоне.
Титул чемпиона Европы завоевал немецкий бегун Рихард Рингер, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 21 секунду. Второе место – у представителя Израиля Мару Тефери, который отстал от победителя соревнований на две секунды (2:10.23). Бронзовая медаль на счету его соотечественника, израильтянина Гашау Аяле (2:10.29).
Также сегодня будут определены победители и призёры в толкании ядра и в беге на 10 000 метров у женщин.
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике завершится 21 августа. Расписание финалов турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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