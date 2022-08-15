Немец Рингер завоевал золото в марафоне на ЧЕ. У Израиля — второе и третье места

Сегодня, 15 августа, в утренней программе был разыгран первый комплект наград у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Определилась тройка призёров в марафоне.



Титул чемпиона Европы завоевал немецкий бегун Рихард Рингер, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 21 секунду. Второе место – у представителя Израиля Мару Тефери, который отстал от победителя соревнований на две секунды (2:10.23). Бронзовая медаль на счету его соотечественника, израильтянина Гашау Аяле (2:10.29).



Также сегодня будут определены победители и призёры в толкании ядра и в беге на 10 000 метров у женщин.



Чемпионат Европы по лёгкой атлетике завершится 21 августа. Расписание финалов турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

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