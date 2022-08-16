Самая сексуальная легкоатлетка мира прибежала последней в полуфинале ЧЕ

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, прибежала последней в полуфинале чемпионата Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, в забеге на 400 метров.

Женщины. 400 метров. Третий полуфинал.

1. Фельке Бол (Нидерланды) — 50,60.

2. Кинта Болинга (Бельгия) — 50,83.

3. Расидат Аделеке (Ирландия) — 50,08.

4. Амандина Бросье (Франция) — 51,21.

5. Николь Йарджин (Великобритания) — 52,09.

6. Юстина Сен-Эрсетик (Польша) — 52,17.

7. Сюзанна Вали (Австрия) — 52,58.

8. Алиса Шмидт (Германия) — 53,12.

Всё началось в 2017 году, когда австралийский журнал Busted Coverage назвал её самой сексуальной спортсменкой в мире. Шмидт получила широкую огласку во всех газетах, от американской New York Post до британской The Sun и немецкой Sport1, в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).