Самая сексуальная легкоатлетка мира прибежала последней в полуфинале ЧЕ

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, прибежала последней в полуфинале чемпионата Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, в забеге на 400 метров.
Женщины. 400 метров. Третий полуфинал.
1. Фельке Бол (Нидерланды) — 50,60.
2. Кинта Болинга (Бельгия) — 50,83.
3. Расидат Аделеке (Ирландия) — 50,08.
4. Амандина Бросье (Франция) — 51,21.
5. Николь Йарджин (Великобритания) — 52,09.
6. Юстина Сен-Эрсетик (Польша) — 52,17.
7. Сюзанна Вали (Австрия) — 52,58.
8. Алиса Шмидт (Германия) — 53,12.
Всё началось в 2017 году, когда австралийский журнал Busted Coverage назвал её самой сексуальной спортсменкой в мире. Шмидт получила широкую огласку во всех газетах, от американской New York Post до британской The Sun и немецкой Sport1, в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).
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