«С футболистами по зарплате не сравняться». Чемпион Европы Шкуренёв – о доходах от спорта
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Чемпион Европы по лёгкой атлетике десятиборец Илья Шкуренёв высказался о заработках в профессиональном спорте.
«Для любых выплат нужно что-то выигрывать. Всё зависит от твоего результата, и если у тебя есть хороший результат, то в любом виде спорта и в любых условиях, выпускают на международные старты или нет, ты в финансовом плане не будешь страдать. Конечно, ты точно никогда не сравняешься с футболистом по зарплате, но у тебя всегда будет, что покушать», – сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Ранее Шкуренёв рассказал, что за победу на чемпионате России легкоатлетам полагается 50 тысяч рублей.
Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.
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