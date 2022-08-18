«С футболистами по зарплате не сравняться». Чемпион Европы Шкуренёв – о доходах от спорта

Чемпион Европы по лёгкой атлетике десятиборец Илья Шкуренёв высказался о заработках в профессиональном спорте.



«Для любых выплат нужно что-то выигрывать. Всё зависит от твоего результата, и если у тебя есть хороший результат, то в любом виде спорта и в любых условиях, выпускают на международные старты или нет, ты в финансовом плане не будешь страдать. Конечно, ты точно никогда не сравняешься с футболистом по зарплате, но у тебя всегда будет, что покушать», – сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Ранее Шкуренёв рассказал, что за победу на чемпионате России легкоатлетам полагается 50 тысяч рублей.



Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.