Саблистка Егорян одолела олимпийскую чемпионку 2020 года Лоханову в финале Спартакиады

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Яна Егорян выиграла соревнования по фехтованию на саблях на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
В финале 28-летняя Егорян одолела олимпийскую чемпионку Софию Лоханову (Позднякову) со счётом 15:11. Бронзовыми призёрами турнира стали Евгения Подпаскова и Алина Мосейко.
В мужском турнире саблистов на Спартакиаде победу одержал четырёхкратный чемпион мира Вениамин Решетников, который в финале нанёс поражение Александру Трушакову со счётом 15:14. Бронзовые медали завоевали Камиль Ибрагимов и Алексей Дадаев.
Всероссийская Спартакиада стартовала 10 августа. Соревнования продлятся до 2 октября. 20 августа в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады.
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