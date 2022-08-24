Пловцы Рылов и Колесников одержали победы на Спартакиаде-2022

На Спартакиаде сильнейших спортсменов в Санкт-Петербурге завершились соревнования четвёртого дня турнира по плаванию.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине, призёр Игр-2020 Климент Колесников – на 50 м кролем, Кирилл Пригода – на 200 м брассом. У женщин Валерия Саламатина стала сильнейшей в заплыве на 400 м вольным стилем, Ника Годун выиграла стометровку брассом, Анна Чернышева – на 200 м комплексом.
Спартакиада. Плавание. Санкт-Петербург
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Климент Колесников (Москва) – 21,69.
2. Даниил Марков (Новосибирская обл.) – 22,11.
3. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 22,25.
Брасс. 200 м
1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 2.07,79.
2. Антон Чупков (Москва) – 2.08,43.
3. Михаил Доринов (Нижегородская обл.) – 2.10,52.
Спина. 200 м
1. Евгений Рылов (Московская обл.) – 1.55,90.
2. Егор Доломанов (Волгоградская обл.) – 1.58,69.
3. Алексей Ткачёв (Санкт-Петербург) – 1.59,06.
Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Валерия Саламатина (Татарстан) – 4.08,61.
2. Анастасия Гуженкова (ХМАО-Югра) – 4.12,28.
3. Яна Курцева (Волгоградская обл.) – 4.15,12.
Брасс. 100 м
1. Ника Годун (Москва) – 1.06,77.
2. Евгения Чикунова – 1.06,83.
3. Мария Темникова (обе – Санкт-Петербург) – 1.07,98.
Комплекс. 200 м
1. Анна Чернышева (Московская обл.) – 2.14,50.
2. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 2.14,90.
3. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.15,57.
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