Американские комментаторы осудили белого игрока за призыв наказать чернокожего коллегу

Комментаторы ESPN Стивен А. Смит и Райан Кларк в программе First Take раскритиковали бывшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джеффа Шварца. Они усмотрели что-то расистское в призывах Джеффа отстранить игрока «Лос-Анджелес Рэмс» Аарона Дональда, который на совместной тренировке дважды ударил шлемом игроков «Бенгалс».

«Я видел, что Джефф вчера написал в «Твиттере». Мы приходим к тому, что Адам Шефтер (американский журналист. — Прим. «Чемпионата») говорит о «нападении», что многие говорят, что это преступление. Для меня это ставит игроков в одну категорию с людьми, которые грабят и насилуют. Мы должны быть очень осторожны, когда начинаем придерживаться этой линии», — приводит слова Кларка Outkick.

«Когда белые аналитики так говорят о черных парнях, это другой уровень. Я не обвиняю ни одного аналитика в расизме или в чем-то подобном, я просто говорю им, как мы это воспринимаем. Скажете ли вы это о белом парне, который так делает?» — сказал Смит.