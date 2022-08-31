«Я просто офигел, когда увидел». Якушев — о словах Ричарда Макларена в поддержку России

Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев рассказал, как воспринял слова канадского юриста Ричарда Макларена о необходимости снять санкции с российских спортсменов и допустить их на международные соревнования.

«Я просто офигел, когда увидел новость про Макларена. Сначала не поверил, думал, это фейк. Его слова о том, что спортсмены не должны страдать из-за происходящего, очень правильные. Нынешнее поколение спортсменов не виновато. Особенно обидно, что именно по отношению к лёгкой атлетике такие жёсткие санкции. У тяжёлой атлетики тоже были проблемы, у биатлона. Но так или иначе спортсмены выступали. А санкции по отношению к нам доводили меня до истерики и отчаяния. Новость с высказыванием Макларена меня удивила, признаю, хотя в последнее время мало чему удивляюсь», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.