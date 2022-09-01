Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил отстранение россиян от международных турниров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов пренебрёг принципами Хартии МОК. Ранее МОК порекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований.

По словам Лаврова, отстранение объясняется не только желанием «наказать» Россию и Беларусь, но и стремлением избавиться от конкурентов.

«Когда президент Международного олимпийского комитета МОК говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, — это прямое пренебрежение принципами Хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций. Это связано с конкуренцией, я думаю, в не меньшей степени, чем с желанием „наказать“ РФ и Беларусь, убрать конкурентов», — цитирует Лаврова ТАСС.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?