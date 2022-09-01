Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил отстранение россиян от международных турниров

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил отстранение россиян от международных турниров
Комментарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов пренебрёг принципами Хартии МОК. Ранее МОК порекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований.

По словам Лаврова, отстранение объясняется не только желанием «наказать» Россию и Беларусь, но и стремлением избавиться от конкурентов.

«Когда президент Международного олимпийского комитета МОК говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, — это прямое пренебрежение принципами Хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций. Это связано с конкуренцией, я думаю, в не меньшей степени, чем с желанием „наказать“ РФ и Беларусь, убрать конкурентов», — цитирует Лаврова ТАСС.

«Отстранение не навсегда. Мы вернёмся». Интервью с лидером сборной России по биатлону «Отстранение не навсегда. Мы вернёмся». Интервью с лидером сборной России по биатлону

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022