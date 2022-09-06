Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лидер «Вуэльты» Эвенепул ответил на подозрения в имитации прокола шины

Лидер «Вуэльты» Эвенепул ответил на подозрения в имитации прокола шины
Комментарии

Лидер «Вуэльты Испании» бельгиец Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl прокомментировал происшествия на последних километрах 16-го этапа веломногодневки.

Эвенпул остановился, чтобы сменить байк, когда до финиша оставалось чуть менее 3 км. Его ближайший преследователь в общем зачёте словенец Примож Роглич примерно в это время ускорился и ушёл вместе с несколькими соперниками, но он не сумел побороться за победу, поскольку упал за 75 метров до финишной черты. В итоге оба остались по сути при своём, так как по правилу «о технических происшествиях на последних 3 км» Рогличу зачли время победителя, а Эвенепулу, доехавшему до финиша через три минуты, – время лидера первой группы преследователей (+0.08). Некоторые болельщики заподозрили Ремко в том, что прокола не было и он просто решил спокойно проехать последние километры, сэкономив силы и устранив риски попасть в завал.

«Я не тот человек, который притворяется или жульничает. У меня была хорошая скорость, и я даже хотел побороться за победу на этапе. Я ничего не выдумываю. Я был в середине пелотона, на 20-30-й позиции. Начал атаковать, и моё заднее колесо соскользнуло. Тогда я понял, что у меня спустило колесо.

Роглич сократил отставание с 1.34 до 1.26? Это всё ещё нормально. У него было довольно скверное падение, такого никому не пожелаешь. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Эвенепула Sticky Bottle.

Новость по теме
Роглич упал на финише, Эвенепул проколол колесо. Видеообзор напряжённого этапа «Вуэльты»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022