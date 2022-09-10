Дмитрий Песков высказался о смене спортивного гражданства и привёл в пример Татьяну Навку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами в период отстранения от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку, я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться, у меня есть пример моей жены Татьяны Навки, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Беларуси. Она украинка, потом была гражданкой Беларуси, а потом она жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться, и она признательна Америке за это, а потом она стала гражданкой Российской Федерации и получила золотую медаль, поэтому ничего страшного в этом нет», — приводит слова Пескова ТАСС.
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