Российские волейболистки обыграли Беларусь в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:17) в пользу хозяек площадки.

Самой результативной в составе сборной России стала Анна Лазарева, набравшая 13 очков. 12 очков на счету Ирины Воронковой, 11 – Арины Федоровцевой. У белорусских волейболисток лучшей была Ксения Лебёдкина, принёсшая своей команде семь очков.

Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Второй матч женских команд состоится завтра, 17 сентября. Мужчины сыграют 20 и 21 сентября.

Волейбол. Товарищеский матч. Женщины

Россия – Беларусь – 3:0 (25:15, 25:12, 25:17).