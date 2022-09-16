Российские волейболистки обыграли Беларусь в товарищеском матче
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Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:17) в пользу хозяек площадки.
Самой результативной в составе сборной России стала Анна Лазарева, набравшая 13 очков. 12 очков на счету Ирины Воронковой, 11 – Арины Федоровцевой. У белорусских волейболисток лучшей была Ксения Лебёдкина, принёсшая своей команде семь очков.
Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Второй матч женских команд состоится завтра, 17 сентября. Мужчины сыграют 20 и 21 сентября.
Волейбол. Товарищеский матч. Женщины
Россия – Беларусь – 3:0 (25:15, 25:12, 25:17).
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