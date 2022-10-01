Никита Нагорный заявил о намерении создать гимнастическую Медиалигу

Олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный сообщил о желании создать медиатурнир по спортивной гимнастике по примеру футбольной Медиалиги.
Планируется, что соревнования могут появиться в России в 2023 году. К участию в турнире будут приглашены сотни спортсменов разного возраста со всей страны.
«Система будет похожа на футбольную Медиалигу, будет шоу-программа, будут и старички выступать, и молодые. Это, наверное, сначала будет в медиа, на YouTube, например, а потом будем переходить на офлайн-соревнования. Получится ли сделать в этом году — не знаю, но в следующем, думаю, точно сделаем», — приводит слова Нагорного ТАСС.
Футбольная Медиалига была создана в апреле 2022 года. Победителем первого сезона стала команда 2DROTS. Второй сезон стартовал в сентябре.
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