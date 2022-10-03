«Ян многому научился». Крамник назвал Непомнящего фаворитом матча за титул чемпиона мира

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник назвал имя фаворита матча за титул чемпиона мира, в котором сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.

«В последнее время Ян показывает более уверенную игру. Я считаю его фаворитом, но небольшим. Скажем, 55 на 45 процентов. Мне кажется, что у Яна теперь есть очень важный опыт первого матча на первенство мира, где он совершал ошибки, на которых, очевидно многому научился. Во втором своём матче это уже будет намного более матёрый игрок. Думаю, если он всё правильно сделает, то у него хорошие шансы завоевать титул.

Сыгранный матч – это огромное подспорье. Уверен, он уже не повторит тех ошибок, которые были. Другое дело, что ты всегда делаешь какие-то новые. Я сыграл четыре матча на первенство мира, и в каждом допускал свои ошибки, порой довольно глупые. Сколько ты ни учись, всё равно будешь ошибаться.

Но я оптимистично смотрю на этот матч. У меня есть внутреннее ощущение, что Ян выиграет. Признаюсь, у меня не было такого ощущения перед матчем с Карлсеном, именно потому что это был первый матч для Яна. Если бы они снова играли друг с другом, то я бы считал, что тут ничего не ясно. А на матч с Лижэнем мой прогноз, если угодно: Ян выиграет. Надеемся на это», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.



Полное интервью с Владимиром Крамником читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.



