Главный тренер сборной России по пляжному футболу назвал фаворита турнира в Москве

Михаил Лихачёв, главный тренер сборной России по пляжному футболу, поделился мнением о предстоящем Московском международном кубке по пляжному футболу. В турнире сыграют «Локомотив» (Москва, Россия), «Спартак» (Москва, Россия), ЦСКА (Москва, Россия), Центр Олимпийского резерва (Беларусь), «Арман» (Казахстан), «Гользапуш» (Иран), «Шахин Хазар» (Иран), «Мучча Бойз» (Сейшельские острова).

«Для меня однозначный фаворит турнира — это московский «Локомотив». Я даже больше скажу: если он не выиграет этот турнир, это будет большим сюрпризом. Несмотря на то что все остальные команды тоже достаточно хорошо укомплектованы, я считаю, что у «Локомотива» самые высокие шансы.

Сборные Ирана и Беларуси — это вообще одни из ведущих команд в мировом пляжном футболе. Иранцы — обладатели всевозможных международных трофеев, не раз доказывавшие своё высокое мастерство, в частности, в таком турнире как Межконтинентальный кубок. Иран всегда является фаворитом любых международных соревнований. Посмотрим, в каких составах приедут два иранских клуба. На мой взгляд, это «тёмные лошадки» предстоящего турнира.

Что касается белорусов, то они участники двух последних чемпионатов мира. А отобраться на чемпионат мира от Европы — это весомое достижение. И, конечно, белорусский пляжный футбол делает большие шаги вперёд», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.