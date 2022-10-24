Главный тренер «ВВА-Подмосковья» поделился мыслями о финале КР по регби

Главный тренер «ВВА-Подмосковья» Александр Войтов поделился эмоциями от финала Кубка России, в котором его команда уступила красноярскому «Енисею-СТМ».

«Конечно, была упорная борьба. Но у нас с командой Александра Юрьевича нет такого объёма одинаковых по уровню игроков. «Енисей-СТМ» смог усилиться регбистами со скамейки запасных, а у нас этого сделать не получилось. Конечно, матч был упорный, красивый. Думаю, зрителям он понравился. Для меня этот финал не первый на «ВТБ Арене». В прошлом году я был помощником главного тренера. Прекрасная атмосфера, стадион, отличная поддержка от наших зрителей, им отдельное спасибо. Я думаю, что те, кто находился на поле, и те, кто был на трибунах, получили удовольствие от игры», — цитирует Александра Войтова пресс-служба «Енисея-СТМ».