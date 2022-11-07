Сёстры Аверины сделали парное селфи на берегу. Фото

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике российские спортсменки Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Гимнастки выложили парное селфи, снятое на берегу. Фотография сделана в Калининграде.

«Завершился наш тур мастер-классов «Нет ничего невозможного» в 2022 году. Заключительным стал самый западный город нашей страны — Калининград! Мы надеемся, что мастер-классы были не только интересными, но и полезными для всех участников.

Фото: из личного архива дины и арины авериных

Спасибо всем тем, кто принимал участие и помогал в организации! Дальше — больше. Дальше — лучше», — подписали снимок сёстры Аверины.

Ранее сёстры Дина и Арина Аверины показали на фото, как умеют выполнять парную растяжку.