Ирина Винер отреагировала на выступление 18-летней Анастасии Симаковой за немецкий клуб
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер прокомментировала ситуацию с двукратной чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянкой Анастасией Симаковой. Ранее сообщалось, что Симакова получила паспорт Германии, изъявила желание тренироваться в Германии и уже выступила за немецкий гимнастический клуб «Айнтрахт» на соревнованиях, которые состоялись в минувшие выходные.
«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — приводит слова Винер Metaratings.
Напомним, в настоящий момент российские гимнасты отстранены от международных соревнований решением Международной федерации гимнастики (FIG).
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