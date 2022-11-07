Ирина Винер отреагировала на выступление 18-летней Анастасии Симаковой за немецкий клуб

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер прокомментировала ситуацию с двукратной чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянкой Анастасией Симаковой. Ранее сообщалось, что Симакова получила паспорт Германии, изъявила желание тренироваться в Германии и уже выступила за немецкий гимнастический клуб «Айнтрахт» на соревнованиях, которые состоялись в минувшие выходные.

«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — приводит слова Винер Metaratings.

Напомним, в настоящий момент российские гимнасты отстранены от международных соревнований решением Международной федерации гимнастики (FIG).

