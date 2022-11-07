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Ирина Винер рассказала, будет ли ВФХГ препятствовать выступлению Симаковой за Германию

Ирина Винер рассказала, будет ли ВФХГ препятствовать выступлению Симаковой за Германию
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер высказалась о двукратной чемпионке мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянке Анастасией Симаковой. Как сообщалось ранее, Симакова получила паспорт Германии и изъявила желание тренироваться в этой стране.

«Если Симакова получила немецкий паспорт, то, наверное, она и её родители рассчитывают на продолжение карьеры. А те люди, которые занимаются развитием художественной гимнастики в Германии, предполагаю, имеют на неё виды. Но в России она уже длительное время не выступала, и в сборной её давно не видели.

Анастасия Симакова у нас болела и целый год тренировалась в Омске у очень хорошего тренера. Она повредила ногу, никак не могла вылечиться — и уехала в Германию, как оказалось. Выяснилось, что её родители получили гражданство Германии на основании того, что имеют немецкие корни. И Анастасия осталась там вместе с родителями.

Будет ли наша федерация препятствовать выступлению Симаковой за сборную Германии? Ей 18 лет, и она, конечно, имеет право выступать на чемпионатах мира и Европы. Тем более что она пропустила целый год из-за проблем со здоровьем. Что касается участия в Олимпийских играх, то если этот вопрос возникнет, он, я думаю, будет решаться на уровне нашего олимпийского комитета», — приводит слова Винер ТАСС.

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