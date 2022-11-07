Ирина Винер рассказала, будет ли ВФХГ препятствовать выступлению Симаковой за Германию

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер высказалась о двукратной чемпионке мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянке Анастасией Симаковой. Как сообщалось ранее, Симакова получила паспорт Германии и изъявила желание тренироваться в этой стране.
«Если Симакова получила немецкий паспорт, то, наверное, она и её родители рассчитывают на продолжение карьеры. А те люди, которые занимаются развитием художественной гимнастики в Германии, предполагаю, имеют на неё виды. Но в России она уже длительное время не выступала, и в сборной её давно не видели.
Анастасия Симакова у нас болела и целый год тренировалась в Омске у очень хорошего тренера. Она повредила ногу, никак не могла вылечиться — и уехала в Германию, как оказалось. Выяснилось, что её родители получили гражданство Германии на основании того, что имеют немецкие корни. И Анастасия осталась там вместе с родителями.
Будет ли наша федерация препятствовать выступлению Симаковой за сборную Германии? Ей 18 лет, и она, конечно, имеет право выступать на чемпионатах мира и Европы. Тем более что она пропустила целый год из-за проблем со здоровьем. Что касается участия в Олимпийских играх, то если этот вопрос возникнет, он, я думаю, будет решаться на уровне нашего олимпийского комитета», — приводит слова Винер ТАСС.
- 7 ноября 2022
-
21:47
-
20:50
-
19:24
-
19:00
-
17:25
-
16:56
-
16:56
-
16:43
-
16:39
-
16:32
-
16:29
-
16:01
-
15:33
-
15:23
-
15:00
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:29
-
13:46
-
13:17
-
12:13
-
11:55
-
10:29
-
08:41
-
00:51
-
00:30
- 6 ноября 2022
-
23:01
-
22:08
-
20:43
-
20:05
-
19:43
-
18:36
-
18:25
-
17:51