Ирина Винер прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха, призвавшего к миру на G20

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды страны Ирина Винер прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах, выступая на саммите государств так называемой Большой двадцатки (G20), призвал лидеров соответствующих стран к установлению мира.

«Уже много чего было сказано, были различные предположения. На сегодняшний день сказанное им — это очень хорошо. Что будет дальше — поживём — увидим», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от соответствующих международных соревнований.