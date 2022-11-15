Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха, призвавшего к миру на G20

Ирина Винер прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха, призвавшего к миру на G20
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды страны Ирина Винер прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах, выступая на саммите государств так называемой Большой двадцатки (G20), призвал лидеров соответствующих стран к установлению мира.

«Уже много чего было сказано, были различные предположения. На сегодняшний день сказанное им — это очень хорошо. Что будет дальше — поживём — увидим», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от соответствующих международных соревнований.

Новость по теме
«Конъюнктурщик». Ирина Роднина отреагировала на слова президента МОК, призвавшего к миру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022