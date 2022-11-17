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Глава ОКР — о решении МПК приостановить членство ПКР: вызывает подлинное отвращение

Глава ОКР — о решении МПК приостановить членство ПКР: вызывает подлинное отвращение
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Вчерашнее решение Международного Паралимпийского комитета вызывает подлинное отвращение. Олимпийский комитет России выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы всё преодолеем», – написал Поздняков в своём телеграм-канале.

На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами против 39 (при 16 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленной приостановке деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК.

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