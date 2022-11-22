Мария Каменева побила рекорд России в плавании на 100 метров вольным стилем

В третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани Мария Каменева выиграла 100 м вольным стилем с новым национальным рекордом – 51,79. Каменева стала первой россиянкой, проплывшей дистанцию быстрее 52 секунд. Предыдущий рекорд России принадлежал Веронике Андрусенко и составлял 52,02.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань
Женщины. Вольный стиль. 100 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 51,79.
2. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 53,04.
3. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 53,17.
800 м
1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 8.19,03.
2. Валерия Саламатина (Татарстан) – 8.22,56.
3. Маргарита Ершова (Волгоградская обл.) – 8.23,41.
Спина. 200 м
1. Влада Егги (Санкт-Петербург) – 2.06,08.
2. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 2.06,27.
3. Валерия Егорова (Новгородская – Калининградская обл.) – 2.07,21.
Мужчины. Баттерфляй. 100 м
1. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 49,92.
2. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 50,07.
3. Пётр Жихарев (Москва) – 50,09.
Брасс. 200 м
1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 2.02,70.
2. Данил Семьянинов (Москва) – 2.02,86.
3. Михаил Доринов (Нижегородская обл.) – 2.03,19.
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