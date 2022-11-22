Мария Каменева побила рекорд России в плавании на 100 метров вольным стилем

В третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани Мария Каменева выиграла 100 м вольным стилем с новым национальным рекордом – 51,79. Каменева стала первой россиянкой, проплывшей дистанцию быстрее 52 секунд. Предыдущий рекорд России принадлежал Веронике Андрусенко и составлял 52,02.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань

Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 51,79.

2. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 53,04.

3. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 53,17.

800 м

1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 8.19,03.

2. Валерия Саламатина (Татарстан) – 8.22,56.

3. Маргарита Ершова (Волгоградская обл.) – 8.23,41.

Спина. 200 м

1. Влада Егги (Санкт-Петербург) – 2.06,08.

2. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 2.06,27.

3. Валерия Егорова (Новгородская – Калининградская обл.) – 2.07,21.

Мужчины. Баттерфляй. 100 м

1. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 49,92.

2. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 50,07.

3. Пётр Жихарев (Москва) – 50,09.

Брасс. 200 м

1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 2.02,70.

2. Данил Семьянинов (Москва) – 2.02,86.

3. Михаил Доринов (Нижегородская обл.) – 2.03,19.